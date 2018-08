Osmani nuk e humb shpresën: Në Shkup përmbysim gjithçka

Pas humbjes 3-1 në Norvegji nga ekipi i Rosenborgut, trajneri i Shkëndijës, Qatip Osmani, shprehet se rezultati nuk ishte i vërtetë dhe nuk tregoi atë që skuadrat dhanë në fushë, por ka shpresë tek përmbysja e madhe në takimin e kthimit.

“Bazuar në lojën e treguar mendoj se Shkëndija meritoi rezultat më pozitiv, por megjithatë shënuam golin që na jep shpresë se në takimin e kthimit do të mund të kualifikohemi në grupet e UEFA Europa League. Na pret ndeshje historike në Shkup dhe Shkëndija do të mundohet të përmbysë rezultatin e ndeshjes së parë. Edhe pse humbëm, nëse luajmë me këtë ritëm, mendoj se kemi gjasa të kualifikohemi. Normal do kemi nevojë për mbështetjen e publikut dhe besoj të kemi numër të madh spektatorësh në tentimin për të shkruar historinë”, deklaroi trajneri Osmani.