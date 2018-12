Burime partiake kanë thënë se pas miratimit të ndryshimeve kushtetuese në Kuvend, pritet rikonstruim i qeverisë.

Këtë e ka konfirmuar edhe zv/kryeministri për eurointegrime Bujar Osmani, i cili ka thënë se ka kërkesa edhe nga partnerët tjerë të koalicionit qeveritar për ndryshime të mundshme. Osmani këtë e ka sqaruar edhe me ndryshime të raporteve politike brenda subjekteve të koalicionit qeveritar, të cilat programin e tyre tani mundohen ta realizojnë me figura tjera politike, transmeton Gazeta Lajm.

Ndërkohë, Alsat-M, ka paralajmëruar se emri më serioz që përmendet për rikonstruim të mundshëm është zëvendës kryeministri për implementimin e Marrëveshjes së Ohrit, Hazbi Lika.

Nëse tregohen të sakta këto paralajmërime, atëherë Lika do të humbë edhe një funksion që mban dhe do të margjinalizohet në radhët e partisë.

