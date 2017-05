Osmani: Sela ka gjasa të zgjedhet kryetar i degës së BDI-së në Strugë

Analisti i njohur Hadi Osmani, ka komentuar afrimin e çuditshëm të Zijadin Selës me BDI-në, të cilën para zgjedhjeve e akuzonte për krim dhe gjenocid ndaj shqiptarëve.

“Ziadin Sela nuk mori post ne Qeveri, por ka shume gjasa qe te zgjidhet kryetar i deges se BDI-se ne Struge”, shkruan Osmani.

Ai ka komentuar edhe vizitën e kryetarit të VMRO-DPMNE-së, Nikolla Gruevski te teatri shqiptar, si dhe pritjen e tij nga drejtori i teatrit, Adem Karaga.

“Me fjale me Zaevin, me zemer me Gruevskin. Adem Karaga eksponenti kryesor qe udhehiqte fushatat BDI-se i jep llogari shefit te tij Gruevskit”, ka shkruar Osmani.