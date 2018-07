Osmani takon ambasadorin Jazbec, Sllovenia do ndihmojë Kumanovën e Likovën

Sot si kordinator për çështje ndëretnike në LSDM-Kumanovë, pata nderin dhe kënaqësinë të takoj ambasadorin e Republikës së Sllovenisë në Republikën e Maqedonisë, shkëlqesinë e tij, Milan Jazbec, deklaroi Hadi Osmani pas takimit.

“Në këtë takim të këndshëm dhe miqësor, biseduam për frymën e re në Maqedoni, frymë e cila po ia hap vendit tonë dyert e integrimit euro-atlantik. Pata rastin të shpreh qëndrimin tim se referendumi i organizuar me sukses do të kontribuojë poizitivisht në këtë drejtim. Poashtu biseduam edhe lidhur me raportet ndëretnike në Maqedoni, me theks të veçantë në Kumanovë. Z. Jazbec tregoi gatishmëri të plotë për të përkrahur angazhimin tonë për ndërtim të raporteve që do të paraqesin shembull për mbarë Maqedoninë.

Ai theksoi përkrahjen e parezervë që Sllovenia ia jep Maqedonisë në proceset e integrimeve, kurse lavdëroi edhe dinamikën që këtij procesi po ia jep kryeministri Zoran Zaev”, theksoi Osmani.

