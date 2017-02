“Kopje e zbehte e Menduh Thacit. Njejte sic deshironte Thaci para shume vitesh qe ta shkrije PPD-ne ne PDSH, tani edhe Ziadin Sela deshiron ti shkrije RDK-ne dhe UNITET-in ne nje parti ne te cilen ai do te jete “Shefi”. A do ti nenshtrohen dy partite kopjes se zbehte te Thacit?”, ky ka qenë konstatimi i gazetarit Hadi Osmani lidhur me zhvillimet e fundit në Aleancën për Shqiptarët./Sakte.net