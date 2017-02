Pa fitues në Çair (VIDEO)

Skuadra e Shkupit ka barazuar me Rabotnickin në fushë të vet, duke luajtur 1-1, në kuadrin e javës së 20-të të kampionatit vendor. Mysafirët në minutën e parë kaluan në epërsi me golin e Suad Sahitit për rezultat 0-1. Ky i fundit pati edhe një rast për gol, por gjuajtja e tij përfundoi jashtë portës së Zendelit. Shkupi pjesën e dytë e nisi furishëm dhe në minutën e 53-të pas një starti në zonën e rreptësisë së “romantikëve” ndaj Kadriut gjyqtari Barton nuk tregoi në penallti, përkundrazi e ndëshkoi me karton të verdhë sulmuesin vendës për simulim. Mirëpo, sulmet e cairasve nuk ndaleshin dhe në minutën e 69-të ata dhanë sukses, kur Jasir Asani asistoi nga krahu i majt te Llazarevski, i cili me kokë barazoi për 1-1. Deri në fund të lojës nuk pati ndryshim të rezultatit dhe skuadrat u ndanë me barazim.

Rezultatet, java e 20-të

Vardar-Shkëndija 1-1

Sileks-Pobeda 2-0

Shkupi-Rabotnicki 1-1

Renova-Makedonija 2-2

Pelister-Bregallnica 2-1 (dje)

Renditja: Vardar 47, Shkëndija 40, Pelister 33, Rabotnicki 32, Renova 27, Sileks 27, Shkupi 17, Pobeda 16, Makedonija GJP 16, Bregallnica 11 pikë.