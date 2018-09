Njihet për guximin e saj me veshjen dhe me sa duket ia ka marrë dorës që të mos veshë sutjena.

Edhe natën e shkuar teksa kaloi në tapetin e kuq për “GQ Awards”, Rita Ora u shfaq me një veshje ekstravagante dhe me thithkat e gjoksit jashtë.

Rita e komandoi të gjithë vëmendjen drejt saj, teksa në pah ishte trupi i saj i mbuluar me copën e hollë të fustanit të zi plot shkëlqim.

Me fustan të tejdukshëm, taka dhe mbathje të zeza, duket që Rita ka shumë besim në vete edhe në daljet publike.