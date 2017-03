Pa ushtri, Kosova vazhdimisht është në rrezik!

Sipas kryeministrit të Serbisë, Aleksandar Vuçiq në Bruksel po u zhvilluakanë bisedime për “zgjidhjen e çështjes së Kosovës me mjete paqësore e diplomatike” , jo për “normalizimin e marrëdhënieve mes Serbisë dhe Kosovës”, ashtu siç kanë gënjyer deri tash të gjitha palët e involvuara në këtë proces.

Këtë të vërtetë të kryeministrit Vuçiq, e kemi ditur dhe e kemi pohuar qysh para shtatë vitesh (2011-2017) se Dialogu i Brukselit po zhvillohet jo për normalizimin e marrëdhënieve bilaterale ndërmjet Serbisë dhe Kosovës, por për mosnjohjen e pavarësisë së Kosovës. Ky është objektivi strategjik afatgjatë i politikës dhe i diplomacisë së Serbisë në Dialogun e Brukselit (2011-2017).

Këtë të vërtetë, kryeministri Aleksandar Vuçiq e pohoi në takimin e tij zyrtar me Mihail Bogdanov (zëvendësministër i Jashtëm i Rusisë), bërë në Beograd, më 10 mars 2017, me ç’rast bëri mirë, që zbuloi prapavijën politike të procesit të Brukselit, duke konstatuar se “Serbia mbetet e përkushtuar dialogut si mënyrë e zgjidhjes së çështjes së Kosovës me mjete paqësore e diplomatike.”

Sipas kësaj deklarate të kryeministrit serb, Vuçiq po del se “çështja e Kosovës ende nuk qenka zgjidhur”, por kjo pritet “që të zgjidhet me mjetet paqësore e diplomatike” të Serbisë në kuadrin e Dialogut me palën shqiptare të Kosovës në Bruksel!?

-Çfarë idiotizmi dhe çfarë absurdi politik dhe diplomatik ky i kryeministrit Alkesandar Vuçiq , po si ka mundur të pohojë diç të tillë, duke ditur se çështja e Kosovës është zgjidhur më 17 shkurt 2008, kur e njohën Amerika dhe aleatët e saj evro-perëndimorë, si dhe 100 shtete të tjera të Kombeve të Bashkuara.

Sipas kryeministrit Aleksandar Vuçiq, çështja e Kosovës nuk qenka e zgjidhur, por pritet që ky ish-radikal (sekretar i Pëgjithshëm i PRS-së) i Vojslav Sheshelit dhe i Tomislav Nikoliqit; ish-deputet i Kuvendit të Serbisë, si dhe ish-ministër i Informimit në qeverinë e koalicionit të Vojislav Sheshelit dhe të Slobodan Milosheviqit (PRS+PSS+Majta Jugosllave) të viti 1998, që me “mjete politike dhe dipomatike” (natyrsht duke mbështetur në ndihmën ushtarake, politike, diplomatike dhe ekonomike të Rusisë), ta “zgjidhë çështjen e Kosovës” në Dialogun e patentuar të Brukselit (2011-2017).

Kjo është asyeja, pse “trojka” Nikoliq-Vuçiq-Daçiq nuk e njohin Kosovën dhe e pengojnë formimin e Ushtrisë së saj të rregullt, me motivacionin absurd dhe paragjykyes se kjo do të rrezikonte minoritetin serb në Kosovë dhe gjithë Ballkanin.

Pezullimi i Dialogut të Brukselit, më se i domosdoshëm!

-Sepse siç ka reflektuar kryeministri Vuçiq (armiku I pavarësisë së Kosovës), dialogu i Brukselit nuk është as për njohjen e shtetit të pavarur të Kosovës e as për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet Serbisë dhe Kosovës, por thjesht, është e kundërta-përzierja dhe ndërlikimi në çështje të brendshme të Kosovës deri në ripushtimin e saj të plotë, gjithnjë duke llogariur në mbështetjen ushtarake të Rusisë.



Gjithashtu, deklarata e Vuçiqit (“për zgjidhjen e çështjes së Kosovës”) vuri në dukje faktin e pakundërshtueshëm se të gjitha marrëveshjet e lidhura serbo-shqiptare në kuadrin e këtij dialogu nuk kanë të bëjnë me njohjen de jure dhe de fakto të Republikës së Kosovës (2011-2017), ashtu siç patën dezinformuar opinion publik kombëtar dhe ndërkombëtar lidershipi i Kosovës: Atifete Jahjaga (ish-presidente), Edita Tahiri (ministre negociuese), Hashim Thaçi (ish-kryeministër dhe president aktual) dhe Enver Hoxhaj (ministër i Jashtëm) të Kosovës.

Ndaj, me një vonesë të madhe 7-vjeçare, Kuvendi i Kosovës veproi drejt, që miratoi Rezolutën për pezullimin e Dialogut të Brukselit (9.03.2017), sepse ky është vetëm në favorin e Serbisë, që të mos njohë Kosovën si shtet të pavarur dhe sovran.

Pra, Rezoluta e miratuar nga Kuvendi i Kosovës nuk duhet të kushtëzohet vetëm derisa të lirohet Ramush Haradinaj nga arresti hetues në Kolmar të Francës dhe derisa Serbia t’i spastrojë urdhërarrestet e saj ndaj pjesëtarëve të UÇK-së, por përfundimisht, duhet ta braktisë Dialogun e Brukselit përmes së cilit Serbia me partnerët e saj po orvatet të rikthejë sundimin e vet kolonial në Kosovë (1912-1999).

Së fundi, si Presidenti, edhe qevria, ashtu edhe kuvendi i Kosovës, sa më pare të jetë e mundur, duhet ta legalizojnë Ushtrinë e Kosovës, jo të bëjnë garë për gjetjen e ndonjë “modeli” për vazhdimin e dialogut me palën serbe në Bruksel, sepse ai dialog nuk sjell kurrfarë njohje të Kosovës nga ana e Serbisë, por vetëm ripushtimin dhe shthurjen e saj si shtet. Ky rrezik i paralajmëruar edhe nga ekspertët e diplomacisë dhe të marrëdhënieve ndërkombëtare, mund të shmanget vetëm nëse i vihet “kyçi” Dialogut të Brukselit, si dhe nëse Kosova formon Ushtrinë e saj, e cila justifikon edhe statusin e përmbylljes së saj të plotë si shtet i pavarur dhe sovran.



-Pa ushtrinë e saj, Kosova do të rrezikohet vazhdimisht nga Serbia kolonialiste dhe hegjemoniste.