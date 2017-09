Pabarazia e zhvillimit lokal dhe rajonal në Republikën e Maqedonisë

Shkruan Nuredin ISMAILI

Periudha e tranzicionit në RM zgjati më shumë se duhej për arsye të ndryshme, por si arsye më kryesore ishte edhe pa gatishmëria e elitës politike gjatë kësaj periudhe, për ta zhvilluar në drejtim të duhur shtetin, duke u frikuar se, po të pranonin realitetin se ky shtet përbëhet edhe nga të tjerët përveç Maqedonasve do ta humbin atë. Veprim me të cilin dëmtuan rëndë proceset në këtë shtet duke u munduar të kamuflojnë dhe anashkalojnë të drejtat e të tjerëve e posaçërisht shqiptarëve, ne çdo mënyrë, mentalitet i mbartur nga periudha e Jugosllavisë. U bë çmos që rajonet ku banonin shqiptarët të mbeten më të pazhvilluarat dhe ashtu edhe mbeti.

Pas Marrëveshjes së Ohrit kjo ishte një nga dukuritë që do duhej të eliminohet, e si mekanizëm për këtë në Maqedoni filloi Procesi i decentralizimit me sjelljen e ligjit për vetëqeverisje lokale me çka komunave i’u dhanë ingerenca në shumë sfera, po ashtu u sjell edhe ligji për organizim territorial me çka në 15 komuna shqiptarët janë shumicë dhe rrjedhimisht ata udhëheqin me këta Komuna.

U arrit diçka shumë e rëndësishme, tani më të drejtat dhe shërbimet qytetarët do ti realizojnë më lehte, ngase më kishin përfaqësuesit e tyre në njësitë e qeverisjes lokale. Gjithashtu me parimin e badenterit edhe në komunat tjera ku Shqipëtarët nuk janë shumicë ata mundë të ndikojnë në politikat e asaj komune dhe do ti gëzojnë të drejtat e tyre sipas ligjeve dhe Kushtetutës së RM.

Zhvillimi i barabartë regjional…

Pabarazia në zhvillimin e rajoneve dhe komunave në RM që ishte e trashëguar nga më herët në një mënyrë do duhej të eliminohet dhe për këtë arsye u sjell edhe ligj i posaçëm për këtë , Ligji për zhvillim të barabartë regjional, me çka Maqedonia u nda në 8 rajone planore me të vetmen arsye që tani më të përcillen investimet e shtetit nëpër rajone dhe ajo të jet e barabartë në të gjitha. Në dukje të parë pra në dokument kjo ishte shumë e rëndësishme dhe gjithashtu e domosdoshme, por me vetëdije apo jo kjo masë nuk ishte edhe pa mangësi për mos thënë që shumë nga ata lëshime ishin të qëllimshme. Pra në këtë mënyrë nga gjithësejt 8 rajonet planore komunat shqiptare në përgjithësi janë të koncentruara vetëm në planrajonin e Pollogut kurse komunat tjera të mbetura shqiptare u ndan në rajone tjera dhe në të cilat ata janë pakice, sic është vetëm Komuna e Likovës në Rajonin verilindorë. Po ashtu edhe komunat tjera si Struga dhe Kërcova etj. Pra komunat Shqiptare mbeten të koncentruara vetëm në një rajon dhe si pasojë ata nuk kanë edhe shumë ndikim në rajonet ku janë pakicë. Përveç kësaj mënyra e shpërndarjes së mjeteve prej 1 % te BPV që është e obligueshme me ligj, nuk është mirë e rregulluar dhe nuk ka një metodikë të qartë se si ata mjete shpërndahen nëpër rajonet e Republikës së Maqedonisë, për të cilën ka ankesa edhe nga vet komunat. Mënyra e deritanishme e ndarjes së këtyre mjeteve është tepër tendencioze dhe shumë rëndë e verifikueshme ku dhe si janë shpërnda mjetet.

Pabarazia e zhvillimit lokal…

Po ta shikosh shtetin si një fotografi të vetme nuk do mundë të vëresh edhe dallimet shumta dhe padrejtësitë, por sa më shumë koncentrohesh dhe futesh në brendësi të sajë atëherë shumë gjëra nuk janë ashtu siç duken apo paraqiten. Përkundër ekzistimit të këtij ligji dhe mase për barazi të zhvillimit të të gjitha rajoneve në Maqedoni ,në realitet ka ndodhur e kundërta.

Nëse analizojmë hollësisht të gjitha rajonet veç e veç, vërejmë se disbalanci i investimeve është shumë i madh, në të gjitha sferat e mundshme duke filluar nga pabarazia ne ekonomi por edhe në sferat tjera jetike për qytetarët e RM. Duke filluar nga ekonomia, në Maqedoni me të hollat e të gjithë qytetarëve janë sjellë, për mes masës qeveritare për Investime të huaja, fabrika te shumta në pjesën lindore të Maqedonisë e shumë pak në rajonet ku banojnë Shqiptarët, dhe numri i të punësuarve shqiptar në këto Fabrika është pothuajse i padukshëm në krahasim me punësimet e të tjerëve.

Në sferat tjera zhvillimore gjithashtu kemi dallime të mëdha sa i përket investimeve që qeveritë e deritanishme i kanë bërë në rajonet e shtetit. Si shembull më i dukshëm dhe më i pa arsyeshëm është edhe Projekti “Shkupi 2014” ku sipas të dhënave janë shpenzuar diku më shumë se 700 milion EU, të koncentruara vetëm në një rajon apo thënë më mirë në një pjesë të Kryeqytetit, investim për të cilën paguan cdo qytetar i RM, pa dallim ku jeton. Projekt që në tërësi është jashtë asaj që proklamohet se duhet të kemi zhvillim të barabartë në të gjitha Rajonet dhe komunat, ngase edhe sot në shumë vendbanime komunat nuk mundë të iu sigurojnë edhe kushtet elementare qytetarëve sic është rruga, kanalizimi, uji etj. Jo shumë larg nga kjo qendër qytetarët e Haracinës me vite kanë mungesë uji dhe kushte elementare, e mos të flasim për komuna më të largëta dhe rurale. Po sikur këta mjete të shpërndaheshin në mënyrë të barabartë në të gjitha komunat, përafërsisht çdo komune do i takonin diku10 miljon Eu, mjete me të cilat ata do ishin në gjendje të zgjidhnin pothuajse 80% të problemeve të qytetarëve të tyre, por u koncentruan në një hapësirë të vogël të kryeqytetit, për qëllim tani më të njohur e për të cilën nuk dua të shkruaj.

Kemi edhe shembuj të shumtë të dallimeve të mëdha në investimet që një komunë I bënë në pjesë të ndryshme në vet territorin e sajë e këtu nuk ke mundësi që prap mos ta përmendësh Qytetin e Shkupit, ku nga një shëtitje nga njëra anë në anën tjetër të qytetit dukshëm vërehen dallimet, në njërën pjesë është investuar në gjitha drejtimet duke siguruar rrugë të reja, sheshe, parqe për rekreacion etj kurse në pjesën tjetër me shumë vështirësi realizohen edhe ata pak projekte dhe dallimi në mes pjesëve të këtij qyteti është përafërsisht i ngjashëm me një qytet Evropian me një qytet Ballkanin për mos të thënë edhe më keq. Gjithashtu në komunën e Kumanovës kemi situatë të ngjashme ku lagjet shqiptare kanë mungesë të rrugëve të asfaltuara e mos të flasim për kushtet tjera si park, trotuare, kënde lojërash për fëmijë, cerdhe të mjaftueshme në këto lagje etj. E çuditërisht e gjithë kjo ndodh edhe përskaj asaj që në këto komuna kemi edhe këshilltarë Shqiptarë , por që asgjë nuk mundën (apo nuk deshëm ???) të përmirësonin në këtë drejtim.

Pasojat e kësaj pabarazie…

Me koncetrimin e investimeve apo zhvillimin e vetëm një pjese të shtetit si pasojë e kësaj rrjedhimisht vjen edhe tek koncentrimi i popullatës, vetëm në këto qendra, me cka bëhet dyndje apo shpërngulje nga komunat dhe vendbanimet rurale, në kryeqendër dhe qendrat më të rëndësishme. Qytetarët janë të detyruar ta marrin këtë hap me të vetmin qëllim që të bëjnë një jetë më kualitative, ngase komunat ku ata janë nuk mundë tju garantojnë ata kushte elementare për një jete normale. Në shumë komuna përvec infrastrukturës qëështë shum e dobët mungojnë cerdhet për fëmijë, mungojnë institucionet kulturore, mungojnë vende për rekreacion sportiv etj, e banorët janë të detyruar që të largohen drejt qendrave urbane për ti pasë këto kushte që normalisht do duheshte ti kenë në vendbanimet e tyre. Për fat edhe më të keq një numër i madh i qytetarëve po largohen edhe nga shteti me cka dukshëm ëhstëzvogëlu numri i banorëve e sidomos rinisë. Sa për ilustrim mundë të merrni dhe analizoni numrin e nxënësve nëpër komunat ruraleShqipëtare,për 10-15 vitet e fundit dhe do tëvëreni rënien drastike të nxënësve të regjistruar në klasë të parë, dhe nëse vazhdohet me këtë trend atëher për shum pakë kohë shumë fshatra do mbetën pa nxënës dhe rini.

Kjo mënyrë e gabuar e të vepruarit, që nuk është edhe pa fajin e përfaqësueve tanë ngase si për ironi, me dikasteret që kanë të bëjnë me këtë lëmi kanë udhëhequr kryesishtë kuadro Shqipëtarë. Më në fundë do të duhet të ndryshohet dhe duhet të fillohet të mendohet ashtu sic parashifet me ligjet dhe direktivave Evropjane per pushtet lokal dhe zhvillim rajonal.

Cdo qytetari pa dallim vendbanimit do të duhet ti mundësohen kushte të volitshme për zhvillimin e jetës dhe nevojave elementare, me cka ata nuk do te detyroheshin të shpërngulen nga ata vende, dhe të kërkojnë jetë më të mirë. Cdo kushë që merr detyrën për kryetarë komune apo përfaqësues në nivel qendror do të duhet të përqendrohet në këtë barazi, me theks të vecant do të duhet të punohet për një zhvillim rural të mirëfillt, duke pasur parasyhsë se shumica e komunave në Maqedoni janë komuna rurale dhe pothujse të gjitha komunat tjerat kanë vendbanime rurale edhe pse janëkomuna urbane. Duhet të punohet më shumë në përmirësimin e shërbimeve komunale, në zhvillimin ekonomik lokalë etj

Barazia në këtë drejtim do të duhet të jet fokusi kryesorë i përfaqësuesve lokale që do të dalin nga zgjedhjet e ardhëshme lokale, në mënyrë që të gjithë rajonet dhe komunat të zhvillohen në mënyrë të barabartë dhe qytetarët të kenë kushte të njejta në gjithë teritorin. Poashtu përfaqësuesit në pushtetin qendrorë të luftojnë që kjo problematikë të rregullohet dhe mangësitë nga ky proces të menjanohen dhe më në fundë, territori I Republikës së Maqedonisë të shihet si i barabartë dhe në mënyrë të barabartë të investohet në të gjitha komunat. Në të kundërtën për një kohë të shkurtë Maqedonia do mbetet vetëm me Shkupin e mbipopulluar si kryeqendër dhe dy apo tre qytete tjera, dhe e boshatisur në gjithë teritorin tjetër të mbetur.