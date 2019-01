Zëvendëskryeministri i Kosovës, njëherësh ministri i Punëve të Jashtme (MPJ), Behgjet Pacolli ka folur sot për temat aktuale në vend si dialogun Kosovë-Serbi, formimin e Ushtrisë së Kosovës njohjet, si dhe për Gjykatën Speciale.

Pacolli në një deklaratë për Arbresh.info ka treguar për vështirësitë që Kosova është duke kaluar në procesin e njohjeve.

Ai tha se MPJ, nuk ka reshtur së punuari në procesin e njohjeve, mirëpo siç tha ai “bota është bërë e vështirë”.

“Bota është bërë e vështirë, kemi ndarje të theksuar gjeostrategjike në botë, dhe kjo nuk e lejon që njohjet të vijnë siç kanë ardhur përpara. Ju garantoj që s’jemi ndal asnjëherë. Kemi punuar dhe do të punojmë që Kosovë të ketë miqtë e vet. Jemi duke ecur me guxim përpara”.

Pacolli po ashtu foli edhe për formimin e Ushtrisë, ku tha se Ushtria e Kosovës është pjesë e aspiratave të shtetit të pavarur.

“Kemi marr vendim që të formojmë Ushtrinë. Edhe pse Ushtria kërkon kohë, disa vite. Ushtria është pjesë e aspiratave të shtetit të pavarur. E pamë dhe në BE që nuk është kundër kësaj…”

Ndërsa sa i përket Ekipit negociator, tha se ky Ekip do ta mbështesë presidentin, Hashim Thaçi në dialog.

“…Sa i përket sfidës së formimit të grupit të dialogut, është një grup i cili do të dialogoj. Ky grup do ta mbështesë presidentin në dialog. Grupi i krijuar në qeveria do të jetë shumë i kujdesshëm në punën e vet, dhe do t’i ri definoj temat që janë në dialog”, tha ndër të tjera ai.

Zëvendëskryeministri Pacolli, duke folur për Gjykatën Speciale theksoi se është e padrejtë që Kosova të kaloj nëpër këtë sfidë.

“Nuk është punë e imja që të përzihem në gjyqësinë, në këtë rast në gjyqësinë ndërkombëtare. Është e padrejtë që ne të kalojmë në këtë sfidë, mirëpo ka ndodhur dhe duhet të kalojmë. Kjo gjykatë edhe njëherë do të ri-dëshmoj se lufta jonë ka qenë një luftë mbrojtëse dhe jo agresive. Kemi luftuar që të mbrojmë vendin dhe popullatën”, u shpreh Pacolli.