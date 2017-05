Pacolli premton 70 mijë vende pune (VIDEO)

Presidenti i AKR-së Behxhet Pacolli, në tubimin e AKR-së në Viti, premtoi se do të investoj goxha para për rininë.

Aty u promovua edhe kandidatja e AKR nga kjo komunë, për deputete në Kuvendin e Kosovës.

Më pas Pacolli i shoqëruar nga Lutfi Haziri, qëndruan në Gjilan, me c’rast ky i fundit tha se marrëveshja e koalicionit dridhi kundërshtarët.

Pacolli në këtë tubim me qytetarë premtoi se me qeverisjen e koalicionit LDK-AKR- Alternativa do të ketë rritje ekonomike për tetë përqind.

Kronikë nga Iliri Pireva