Pacolli takohet me Haradinajn, ky është mesazhi prekës

Presidenti i Aleancës Kosova e Re, Behgjet Pacolli ka darkuar me liderin e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj.

Pacolli ka thënë se është e pakuptueshme se si një njeri si Ramushi të përballet me probleme gjyqësorë dhe se së shpejti do të kthehet në shtëpi.

“Ishte ndjenje e vecante, nje ndjenjë dashurie dhe dhimbje takimi me Ramushin.

E pakuptueshme se si nje njeri si Ramushi të përballet me probleme gjyqesore edhe pse i ka perfunduar te gjitha proceset.

Do kthehet ne shtepi se shpejti dhe kjo ndjenjë e dhimbjës qe kisha per te, nuk do te jete me. Se shpejti do kthehet ne Kosove, se pari te prindërit e te shoqja dhe femijet e tij të mrekullueshem. Edhe miqët e vet kudo në Kosovë e gjetiu e presin kethimin e tij”, ka shkruar Pacolli në Facebook./BS