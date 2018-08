Paçuku: Arrestimi i Afrim Ukshinit është absurd

Vullnet Paçuku, i cili është avokat i Afrim Ukshinit, që sot u arrestua në kalimin kufitar në Tabanoc,

për TV21 thotë se është i zhgënjyer me këtë arrestim. Paçuku thotë se është absurde dhe

papërgjegjësi nga institucionet.

“Kështu si ka nisur rasti Sopoti, malltretimet do të vazhdojnë edhe më tej ndaj të akuzuarve. Është e

paqartë se si me vendim të gjykatës një person të shpallet i pafajshëm dhe i njëjti të arrestohet”, the

mes tjerash Paçuku, përcjell Telegrafi Maqedoni. Ai shtoi se do të vazhdojnë të ndjekin këtë rast dhe

do të dëshmojnë se Ukshini është arrestuar padrejtësisht.

Përndryshe, Policia e Maqedonisë gjatë ditës së sotme në pikën kufitare Tabanoc arrestoi Afrim

Ukshinin, i cili është i akuzuar në rastin Sopoti.

