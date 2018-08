Padi penale ndaj ish-drejtorit të Ndërmarrjes Publike “Pyjet e Maqedonisë” në Strugë

Kundër ish-drejtorit të Ndërmarrjes Publike “Pyjet e Maqedonisë”, Pylltarisë Rajonale të Jabllanicës,

Strugë, është ngritur padi penale për shkak të dyshimit për kryerjen e veprës penale “shpërdorim të

detyrës zyrtare dhe kompetencave”.

Siç njoftojnë nga Ministria e Brendshme, të raportuarit, Zh.P., si drejtor i NP “Pyjet e Maqedonisë”

Strugë, një kompani private nga qyteti i ka dhënë për një periudhë prej gjashtë muajsh për të

përdorur tre objekte në pronësi të ndërmarrjes publike, pa pasur nevojë të paguajnë një tarifë për të

përdorur objektet.

Derisa në ndërkohë i padituri ka kyçur edhe kontratë me të njëjtën firmë për dorëzimin e drurit të

ahut me vlerë prej 400.000 denarëve, dhe pastaj, sipas informatave të MPB-së, pa u bërë pagesa nga

ana e blerësit.

Me këto aktivitete ai ka dëmtuar materialisht NP “Pyjet e Maqedonisë” me vlerë prej 1.499.241

denarë

Loading...