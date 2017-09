Ministria e brendshme ka ngritur kallëzim penal ndaj kryetarit të komunës së Kriva Pallankës, Arsenço Aleksovski.

Ai ka abuzuar pozitën e tij zyrtare dhe, së bashku me Kryetarin e Këshillit, Borçe Stojçevski dhe një drejtor në një shkollë fillore kanë dëmtuar buxhetin me 3 mijë euro, lidhur me transportin e nxënësve në Kriva Pallankë.

Një kompanie nga fshati Konopnica i është dhënë sherbimi publik, ndërsa kontrolli i cilësisë së shërbimit nuk është zbatuar asnjëherë. /albeu.com