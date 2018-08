Pajaziti: Ndryshimet Kushtetuese kërkojnë numra, numrat arrihen në zgjedhje

Pavarësisht rrjedhës së referendumit, zgjedhjet e parakohshme parlamentare do të jenë të pashmangshme, kështu vlerëson në një prononcim për Zhurnal, gazetari dhe opinionisti Naser Pajaziti.

“Për këtë ka sinjale nga dyja taboret e pozitës dhe opozitës. Por edhe për këtë do të pasojë një proces negociatash ku gjithçka do të varet nga roli dhe ndikimi i faktorit ndërkombëtarë, i cili do të jetë edhe vendimtar”, thotë Naser Pajaziti, gazetar dhe opinionist.

Sipas tij, në rast të suksesit të referendumit, kryeministri Zaev do të tentojë të sigurojë shumicën absolute për miratimin e ndryshimeve Kushtetuese, në të kundërtën vendi do të shkojë në zgjedhje të reja parlamentare, që do të jenë në pako me ato presidenciale që do të mbahen në pjesën e parë të vitit të ardhshëm.