Pajtim me Serbinë? Thaçit i komplikohet çështja e referendumit

Presidenti i vendit Hashim Thaçi, edhe sot ka kërkuar mbështetjen e gjithë spektrit politik për idenë e formimit të një ekipi gjithëpërfshirës, në kohën kur Bashkimi Evropian po përgatitet që dialogun për normalizimin e marrëdhënieve mes Kosovës dhe Serbisë, ta kalojë në një fazë të re.

Thaçi ka premtuar që marrëveshja përfundimtare mes Kosovës dhe Serbisë do të hedhet në referendum. Sipas tij, marrëveshja për normalizim dhe pajtim të plotë do të aprovohet nga vullneti qytetar.

“Kosovës do t’i jepet mundësia për herë të parë, me propozimin tim, që marrëveshja përfundimtare e normalizimit dhe pajtimit mes Kosovës dhe Serbisë të jetë e aprovuar nga vullneti i qytetarëve të Kosovës. Kësaj radhe do të shkojmë përtej Parlamentit; do të propozoj që kjo marrëveshje të diskutohet, të vihet në diskutim publik, por edhe të kalojë përmes procedurave të deklarimit të qytetarëve të Kosovës – përmes referendumit”, ka thënë ai.

Por, a do të jetë ligjor një referendum i tillë dhe a mund të organizohet? Për këtë, në një prononcim për gazetën “Bota sot” ka folur njohësi i Kushtetutës, Blerim Burjani.

Burjani: Nuk mund të ketë referendum nga presidenti Thaçi

Blerim Burjani

Ai ka thënë se Kosova nuk ka ligj për mbajtje të referendumit. Edhe në rast se do të ekzistonte ky lloj ligji, sipas tij, ky mandat do të duhej t’i takonte Komisionit Qendror Zgjedhor.

Më pas, siç ka treguar Burjani, marrëveshja e tillë, do të duhej të miratohej në Kuvendin e Kosovës.

“Kosova nuk ka ligj për referendum, edhe pse Kushtetuta e përmend referendumin si institut i deklarimit të qytetarëve për çështje të caktuara të interesit. Një çështje tjetër është se nuk ka ligj. Edhe po të kishte ligj, ky mandat do t’i takonte KQZ-së që ta organizojë. Pra, nuk mund të ketë referendum, do të duhej që një marrëveshje e tillë, të aprovohet në Kuvend. Kjo është më e komplikuar dhe mjaft komplekse”, është shprehur Blerim Burjani për “Bota sot”.