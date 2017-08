Pajtim Vraniçi – “Shqiponja” që sfidon lartësitë e Korabit !

Parashutisti Pajtim Vraniçi nga Peshkopia e Shqiperise, dite me pare sfidoi me parashutë, lartësitë e Malit Korab. Me eksperiencen e tij fantastike, Pajtimi per disa minuta dhe momente, qendroi mbi lartesite e Korabit, duke demonstruar ekseriencen dhe shkathtesite e tij, respektivisht te nje mjeshtri te madh.

Kjo nuk eshte here e pare qe Pajtimi sfidon lartesite. Ai me eksperiencen e tij, edhe disa here me pare, ka demonstruar mjeshtrite e tija te rralla, neper vise te ndryshme te Shqiperise.