Amnestia do të përfshijë një pjesë të të akuzuarve për ngjarjet e 27 prillit, ndërsa pjesa tjetër do të vazhdojë të gjykohet me akuzën e njejtë për cënim terrorist të rendit Kushtetues dhe shtetit”, thotë për TVM2 profesori univerzitarë Qebir Avziu. Ai më tej shton se dhunuesit e “27 Prillit” duhet të përgjigjen para organeve të drjetësisë për veprën e bërë. Ndonësë ligjërisht egziston mundësia për rikualifikim të veprës ai është i mendimit se një gjë e tillë nuk do të ndodhë.

“Me komisionin e pajtimit, tani më do të arrihet një marrëveshje, që pjesërisht, disa nga pjestarët që kanë marrë pjesë në ngjarjet e 27 prillit, një pjesë do të përfshihen në ligjin e ri të amestisë, në ndërkohë që një pjesë tjetër nuk do të përfshihet dhe do të vazhdohet procedura penale për veprën e terorizmit. Unë jam e mendimit se nuk do të këtë ndryshim të aktakuzës. Mendoj se prokurori do të jetë me qëndrimin e njejtë, do të ndjek për vepër të njejtë penale për Terorizëm dhe jo të formulojë aktakuzë për një vepër tjetër që të mundësohen dënime më të ulta”, tha Qebir Avziu, profesor univerzitar.

Formimin e Komisionit për pajtim Avziu e quan marrëveshje politike me qëllim që persona konkret ti ikin dënimit.

“Kjo është çështje marrëveshjes mes subjekteve politike të cilët kanë arritur marrveshje që një pjesë e këtyre personave që kanë marrë pjesë në 27 prill, të lirohen nga aktakuza dhe sigurisht të mos dënohen”, tha Avziu.

Për ngjarjet e 27 prillit në Kuvend 33 persona akuzohen për veprën “Cënim terrorist të rendit kushtetues dhe shtetit”. Propozim Ligji i VMRO-DPMNE-së për amnestinë e përgjithshme të pjemarrësve në dhunën e 27 Prillit në Kuvend nuk u miratua, ndërkohë që u formua dhe filloi me punë Komisoni interdisciplinarë për pajtim nacional, me iniciativë të Kryeministrit Zoran Zaev.

Deputetët e akuzuar për këtë ngjarje të cilët u liruan nga paraburgimi një ditë para votimit të iniciativës për hapjen e Kushtetutës, në procedure gjyqësore për ngjartjet e 27 Prillit, tërhoqën dëshmitë që kish propozuar për mbrojtje. Pala mbrojtëse konsideron se tek gjykata janë dorëzuar dëshmi të mjaftueshme për rastin, dhe se dëshmitë e tjera u tërhoqën nga ana e vetë deputetëve të akuzuar sepse janë të tepërta dhe nuk përkojnë me akuzën për të cilën ata po akuzohen.