Pançevi emërohet drejtor i ri sportiv te Vardari

Ish sulmuesi i Vardarit, Darko Pançev është emëruar në postin e drejtorit sportiv te kampionët aktual të Maqedonisë. Pançev në këtë post te skuadra “kuqezi” e zëvendëson Goce Sedllovskin i cili tani më një kohë po ushtron detyrën e shefit të stafit teknik të Vardarit.

Drejtori i ri sportiv Pançev, mediave iu premtoi se puna e kësaj skuadre do të jetë transparente dhe në çdo kohë do mund të marrin informata lidhur me zhvillimet në këtë klub. Vardari patjetër duhet të ketë një dominim absolut në kampionatin vendor. Ai është , por megjithatë zakonisht kërkohet më shumë nga ai. Vardari zgjon interesim të madh në Maqedoni, por edhe jashtë saj. Dhe patjetër duhet të jetë në atë nivel. Gjithsesi se të gjithë e dimë se kërkesat e tifozëve dhe të opinionit janë që të përmirësohen rezultatet në arenën ndërkombëtare.”, tha Pançev gjatë prezantimit. Ndryshe futbollisti më i mirë i Maqedonisë për shekullin e kaluar për herë të tretë po merë një post udhëheqës tek Vardari./Alsat-M/