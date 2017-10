Pandev: I kam shënuar gola Buffonit, shpresoj edhe nesër t’i shënoj

Goran Pandevi është optimist se të premtën do të jetë një sfidë e madhe në stadiumin oimpik në Torino. Pandevi beson se sulmuesit e Maqedonisë do të përballen me njërën ndër mbrojtjet më të mira në botë , por shpreson se do të shënoj sërisht ndaj portierit Xhixhi Bufon.

“Kemi punuar sumë mirë kohëve të fundit dhe kemi njohur të gjitha anët e mira dhe të këqia të Italisë, andaj besoj se mund të shënojmë rezultat pozitiv. E dijmë se me ­çfarë mbrotje ka Italia. Besoj se knë një ndër mbrojtjet më të mirë në botë, andaj ne duhet vetëm të luajmë lojën të mirë dhe të shfrytzojmë të gjitha gasat që na mundësohen, pasi kundër italisë nuk mund të krijosh shumë raste dhe ato që janë të pakta duhet të shfrytëzohen. Kam respect të madh për të dhe deri më tani kam shënuar ndaj tij dhe shpresojë se këtë do të bëj edhe të premtën, tha mes tjerash Pandev.