Pandev:Nuk është me rëndësi të shënoj gol, por të fitojmë

Kapiteni i reprezentacionit të Maqedonisë, Goran Pandev, në një deklaratë për televizionin lokal “Kanal Vis” në Strumicë, shpreson se do të fitojnë kundër Shqipërisë.

Për të nuk është me rëndësi se kush shënon gol, por me rëndësi është të festojnë që Maqedonia të mund të ngjitet në vendin e tretë në renditjen tabelore për KB në Rusi në vitin 2018.

“Na prêt ndeshje e vështirë. Shqiptarët na kanë borxh nga ndeshja e parë kur humbëm në mënyrë të pafat. Të martën na prêt dueli para publikut tonë dhe shpresojmë t’i fitojmë tre pikët. Nuk është me rëndësi se kush do të shënoj gol, por me rëndësi të fitojmë”, tha Pandev./lajm