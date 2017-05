Pandov: Lëvizja Besa duhet ta ndjek logjikën dhe të mos jetë në qeveri

Tashmë është e qartë se BDi dhe Aleanca për Shqiptarët do t}i jamin mështetje Zaevit, por ajo që është e panjohur akoma, është se a do të marrë pjesë apo jo në qeveri, Lëvizja Besa, ka deklaruar në TV Nova, analisti politik Aleksanar Pandov.

Ai madje ka thënë se nëse Lëvizja Besa e ndjek logjikën politike nuk duhet të jetë pjesë e qeverisë por se sipas asaj që ka deklaruar ajo do që ta mbështes qeverinë veteë më pyetjet që kanë të bëjnë me shqiptarët, më konkretisht në atë që kanë nënshkruar në deklaratën e tyre të përbashkët, kurse për pjesën tjetër besoj se nuk janë të interesuar, pasi sidoqë të pozicionohen përsëri fjalën e fundit do ta ketë BDI-ja.

“Sipas meje, nëse Lëvizja Besa i thërret mendjes dhe nëse ajo e ndjek logjikën politike nuk do të duhet që të marrë pjesë në përbërjen qeveritare. Mundet që të japë mbështetje, siç edhe kanë deklaruar, se do të mbështesin të gjitha pikat që kanë të bëjnë me shqiptarët, mendoj për ato pika të deklaratës së partive politike shqiptare, për ata do të duhet që t’i mbështesin, por besoj se për përbërjen e qeverisë, si dhe për funksionimin e saj, Lëvizja Besa nuk ka interes për shkak se sido që të pozicionohen për momentin BDI-ja është ajo violina e cila do ta diktojë punën e qeverisë, pasi ata kanë 10 deputetë, kurse Lëvizja Besa ka vetëm 5”, ka thënë Pandov.