Panik nga sulm me “armë kimike” në Shkup! Ka qenë vetëm era e keqe e “pampersave” të dy fëmijëve!

Një panik që ka kapluar mbrëmë banorë të lagjes Aerodrom të Shkupit ka përfunduar në mënyrë kimike. Banorët e një ndërtese në këtë lagje kanë alarmuar të gjitha institucionet shtetërore për shkak të aromës së keqe që ka kundërmuar dhe u kanë djegur sytë, mirëpo në fund ka rezultuar se e gjitha është shkaktuar nga pampersa të dy fëmijëve që kanë jetuar në ndërtesë, bashkë me nënën dhe gjyshen e tyre, shkruan Gazeta Lajm.

Sipas policisë, mbrëmë, rreth orës 18 e 150 minuta është njoftuar policia se në hyrjen numër “1” në bulevardin “Kuzman Josifovski Pitu” kundërmon aromë e keqe dhe se qytetarët ankohen në djegie të syve dhe supozojnë se është hedhur gaz lotësjellës. Policia ka dalë në vendin e ngjarjes dhe ka konstatuar aromën e keqe që ka kundërmuar. Zjarrfikësit kanë hapur të gjitha dyert e hapësirave ndihmëse dhe aroma e keqe është zhdukur, me përjashtim të katit të dytë pronë e S.S. (64), ku ajo jeton me vajzën e saj dhe dy nipa.

Nga ekipi i ARM-së me aparaturë adekuate është konstatuar se bëhet fjalë për amoniak nga pelena të përdorura, njoftoi policia, banesa është pastruar nga ekip i Higjienës komunale. Në vendin e ngjarjes kanë dalë edhe shërbimet e Ministrisë së Shëndetësisë – Qendra për shëndet publik, Drejtoria për mbrojtje dhe shpëtim dhe Qendra ndërkomunale për çyshtje sociale e qytetit të Shkupit.

