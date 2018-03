Pankarta frengjisht: A i mbron një qendër e njëjtë BDI-në edhe Boban Iliçin?

Në mesin e shumë pankartave, protestuesit kanë mbajtur edhe enjë pankartë në gjuhën franceze. “Qui est derriere DUI et est intouchable comme Boban Iliç?”.

Në përkthim kjo porosi do të thotë: “Kush qëndron pas BDI-së, që është e mbrojtur si Boban Iliçi”. Me këtë pankartë, qytetarët thonë se kanë dashur të aludojnë që një qendër e njëjtë i mbron edhe BDI-në edhe Boban Iliçin.