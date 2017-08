Panucci synon ta vazhdojë rrugën e De Biasit

Për Kombëtaren shqiptare fillon një epokë e re. Christian Panucci do ta nisë aventurën te Kuqezinjtë me dy ndeshjet e shtatorit, më 2 ndaj Lihtenshtajnit në shtëpi dhe më 5 kundër Maqedonisë në udhëtim.

Ish-futbollisti i njohur italian synon ta vazhdojë rrugën e paraardhësit të tij, Gianni de Biasi, duke e ruajtur deri në fund pozitën e tretë në Grupin G të eliminatoreve të “Botërorit 2018”, pasi tashmë ëndrra për kualifikim në “Rusia 2018” është shuar, shkruan “Zëri”.

Panucci ka kërkuar përkushtim dhe kontribut maksimal nga lojtarët e tij për të nxjerrë rezultate pozitive në dy ndeshjet e ardhshme të fillimshtatorit.

“Shqipëria ka ndryshuar. Kjo Kombëtare tash është e respektuar në Evropë dhe trajnerët mezi presin të vijnë të punojnë këtu. Prandaj, ky grup i futbollistëve duhet ta mbrojë këtë dhe ta kthejmë frymën në këto katër ndeshje të mbetura në eliminatore. Është meritë e lojtarëve, e Federatës dhe e ish-trajnerit De Biasi. Është shumë e rëndësishme të kemi krenarinë për ta ruajtur këtë arritje dhe të vazhdojmë në këtë rrugë. Ky vend po më befason. Lojtarët duhet të jenë krenarë që e veshin fanellën e Kombëtares”, ka thënë trajneri italian.

“Mendoj se kam një skuadër të mirë, do të përpiqem t’i transmetoj idetë e mia dalëngadalë. Do të punojmë në atë mënyrë që t’i mposhtim Lihtenshtajnin dhe Maqedoninë”, ka vazhduar Panucci.

Edhe prurjet e fundit të Kombëtares, Hysen Memolla dhe Valon Ahmedi, besojnë se Kuqezinjtë do të dalin mirë nga dy përballjet e ditëve në vazhdim, për t’i mbyllur sa më mirë të jetë e mundshme këto eliminatore, me shpresën që Shqipëria të kualifikohet në “Evropianin 2020”, njëjtë siç bëri në “Evropianin 2016”. Ata kërkojnë që skuadra të jetë e bashkuar dhe premtojnë se do ta japin maksimumin në çdo ndeshje.

Dueli ndërmjet Shqipërisë dhe Lihtenshtajnit zhvillohet të shtunën, më 2 shtator në stadiumin “Loro Boriçi, nga ora 18:00. /ZËRI/