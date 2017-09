Panucci:Në Maqedoni kemi ardhur për të fituar

Me eksperiencën e një kampioni dhe i mësuar me finale edhe më të mëdha se ajo që Shqipëria do të luajë ndaj Maqedonisë, Christian Panucci kërkon tre pikë ndaj Maqedonisë.

“Skuadra do të ketë ende kohë për t’u rikuperuar, por edhe Maqedonia luajti në Izrael e jemi në pozita të njëjta. Jam i bindur që për ndeshjen do të jemi rikuperuar plotësisht, sepse lojtarët janë mësuar të luajnë me kalendar kaq të ngjeshur”, tha Panucci gjatë një konference për shtyp në Strumicë.

Drejtuesi i stolit kuqezi dha garanci për gjendjen e sulmuesit Armando Sadiku, sërish pa preferuar të zbulojë formacionin titullar, ndërsa tha se Shqipëria hyn në fushë për fitore.

“Sadiku është i gatshëm, i kam të gjithë futbollistët të gatshëm. Përpara ndeshjes do të shikoni se cili do të jetë formacioni titullarndaj Maqedonisë. Ne kemi ardhur për ta fituar ndeshjen dhe do të shohim se çfarë do të na rezervojë fati. Nuk firmosim për barazimin, jemi këtu për të marrë maksimumin. Kemi respekt për Maqedoninë, që është një skuadër e mirë, por jemi të vetëdijshëm për potencialin tonë”, tha Panucci.