Papa Françesku në meshën e Pashkëve: Mos injoroni vuajtjet e emigrantëve

Në ditën më të rëndësishme të kalendarit të krishterë, Papa Françesku u kërkoi katolikëve të botës të mos injorojnë vuajtjet e emigrantëve, të të varfërve e personave që janë më të cënueshëm se të tjerët.

Brenga e tyre, – tha Bergoglio gjatë ceremonisë solemne, – mund të shihet sot në fytyrat e shumë grave nëpër botë.

“Nëse përpiqemi ta imagjinojmë atë skenë do të shohim shumë fytyra të tjera në fytyrat e atyre grave; do të shohim fytyrën e nënave dhe gjysheve, do të shohim dhe ato të fëmijëve e të rinjve që mbajnë mbi shpatullat e tyre barrën e rëndë të padrejtësisë dhe brutalitetit. Do të shohim të reflektuar ata që ecin rrugëve të qyteteve tona, e ndiejnë dhimbjen e varfërisë së skajshme, pikëllimin që sjell shfrytëzimi dhe trafikimi njerëzor”, tha Papa Françesku.

Periudhën përpara Pashkëve, Françesku e përdori për të parashtruar vizionin e tij të shërbimit ndaj nevojtarëve. “Të premten e zezë”, ai u ankua se njerëzve tashmë po iu kthehen në zakonshmëri skenat e përditshme të qyteteve të bombarduara e emigrantëve të mbytur.

Gjatë shërbesës së të shtunës, kreu i Kishës Katolike pagëzoi 11 persona, shumica të rritur të konvertuar në Katolicizëm, një nga të cilët shqiptar.

Pikën kulmore të festimeve të Pashkës, e përbën mesha tradicionale e kësaj feste që mbahet në sheshin e Shën Pjetrit, të mbushur zakonisht në këtë ditë nga dhjetëra mijëra besimtare. Papa përcjell me këtë rast mesazhin e Pashkëve dhe bekimin “Urbi et orbi”, drejtuar qytetit dhe botës.