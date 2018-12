Biznesmeni i njohur dhe i suksesshëm në rajon nga Maqedonia, Arsim Papraniku është caktuar Konsull nderi i Republikës së Kosovës në Republikën e Maqedonisë. Ministria e Punëve të Jashtme e Kosovës ka lëshuar certifikatë për hapjen e Konsullatës së Nderit të Republikës së Kosovës në Republikën e Maqedonisë dhe ka caktuar biznesmenin, Arsim Papraniku si Konsull Nderi të Republikës së Kosovës. Distrikti konsullor përfshinë qytetin e Strugës me rreth Konsullor Komunën e Strugës dhe zyrën e Konsullatës në qytetin e Strugës.

Si Konsull Nderi, Papraniku do të veprojë në Republikën e Maqedonisë, në përputhje me rregullat dhe normat e aktiviteteve konsullore dhe do të nxisë dhe mbrojë interesat e Kosovës.

Qytetarët e Kosovës mund të kontaktojnë Konsullin e Nderit, Arsim Papranikun kur është e nevojshme dhe të ndjekin në mënyrë të prerë udhëzimet e tij në përputhje me rregullat dhe ligjet. Arsim Papraniku në postin e Konsulit të Nderit të Republikës së Kosovës do të jetë me mandat prej katër vjet.