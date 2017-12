Para tri jave i vdiq vajza, por sonte Çun Lajçi mori lajmin me të mirë të mundshëm i cili e gëzoi atë (Video)

Këtë javë n’Kosovë Show i ftuar ishte Çun Lajçi, Shaqir Palushi dhe Halil Kastrati.Çun Lajçi, foli për përjetimet e tij pas vdekjes së vajzes së tij Bubulinës.

Ai me lotë në fytyre tregoi se si u nis me dy çanta libra për në Amerikë që ti shiste dhe të kthehej që të tentonte për disa herë ta shëronte vajzën e tij, por tha se deri aty ishte shkruar të jetonte, shkruan Gazeta NewBorn.

Shaqir Palushi pronar i kompanisë ‘Fruteks’ me lotë në sy i premtoj Çun Lajçit se do të ia renovoj banesën.Në fund mysafir ishte Halil Kastrati kryetar i Shoqatës humanitare ‘Jetimët e Ballkanit’.