Paralajmëron gazetari shqiptar: Sërish vjen marsi!

Memedali Jusufi

Nëse vërtet qenkeni aq të dhanun pas “çështjes shqiptare këtu në Maqedoni”, mendoni pak edhe për të anashkaluarit, e jo vetëm per klanet që formohen në parti, mendoni pak dhe ndëgjoni zërin kritik. Në një parti politike ku janë shtresuar interesat grupere dhe klanore që kanë kapur gjithçka dhe i mbajnë afër vetëm servilët, derisa zërat reformues dhe frymët e reja po mbyten në heshtje, ne atë parti ska perspektiv. Nisen me demokraci mbyten në një parti politike qe nuk ndegjohet zëri kritik…të mësuar më parë se si funksionojnë partit politike këta sahanlëpirës të dikurshëm tashmë duan pushtet me cdo kushtë duane njerëz si Don Kishoti i Mances një Sanco Panco, modern i mbeshtjellur në petkun e partis që pretendon të jetë zëri i arsyes, zëri i asaj force që ka elan për të ndryshuarë..Keto Sanco modernë të veshur në petkun e demokracis janë shëndruarë në gjakpirës të forcës për ndryshime e që është rinia më e njomë në moshë, në Ballkan dhe Europë këta janë mësuarë vetëm me servilitet sikur kërmillat qe mbrijnë nëpër shkëmbinjtë më të lartë duke u lepirë, të cilëve ua ka zilin edhe shqiponja.

Ky është realiteti i të rinjve në Maqedoni , i atyre që shpresa e vetme dhe e fundit u ka mbetur o të braktisn vendlindjen dhe të marin rrugën e të parëve te vetë ose të futën në ndonje subjekt i po sa formuar të ndëgjojnë leksione të vonuara demokratike se si kanë funksionuar partitë që e sollën në këtë derexhe shtetin dhe me të edhe të ardhmën tonë të përbashkët.

Që mos të na mallkoj rinia jonë nuk duhet të rrihet indiferent sepse mbase dikund në të vërtet edhe bëhen dhe ribëhen harta te reja të dizejnuarë pikërishtë nga një brez i cili nuk do tia di shumë për Lenin-stalinizmin por edhe të ideologjive të shumta që adresë të vetëm nuk e kanë abuzimin .