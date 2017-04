Paraqitet video nga restoranti ku u rrah deputeti i LSDM-së (Video)

Në rrjetet sociale është paraqitur video nga atmosfera që ka mbretëruar në restorantin ku ka ndodhur mbrëmë inicidenti, në të cilin është rrahur deputeti i LSDM-së, Maksim Dimitrievski, shkruajnë mediumet maqedonase. Në videon nuk vërehet rrahja që ka ndodhur në restorant, transmeton Gazeta Lajm.

Ndryshe mediumet e afërta me LSDM-në kanë njoftuar se tetë persona, disa prej të cilëve policë civilë të armatosur, mbrëmë vonë kanë sulmuar fizikisht deputetin e LSDM-së Maksim Dimitrievski nga Kumanova. Për fat të mirë, Dimitrevski ka vetëm lëndime të lehta në krahun e tij. Rasti është raportuar në polici, por siç mëson Plusinfo, askush nuk është arrestuar.

Ngjarja ka ndodhur në restorantin “Palace” në Kumanovë, ku Dimitrievski kishte një festë familjare me të afërmit dhe miqtë.

Tetë Sulmuesit, të dehur, së pari verbalisht e kanë provokuar deputetin Dimitrievski, pastaj kanë shkuar fizikisht t’i qërojnë llogaritë me të. Ai në një farë mënyre ka arritur të mbrohet, pas së cilës janë futur edhe sigurimi dhe është bërë kaos. Në dysheme ka ra arma e policëve me rroba civile.

‘Unë u përpoqa të tërhiqem, që të mos t’iu përgjigjem provokimeve, por unë patjetër e kisha për të mbrojtur veten dhe për të mbrojtur gruan time, ditëlindja e së cilës e kemi festuar. Sulmuesit nuk i njoh. Më vonë policia më tha se personat e armatosur ishin policë të veshur si civilë. Ishin të vrazhdë dhe të dhunshëm, është përmendur OBRM dhe mund të ndodhte edhe problem më i madh’, tha mbrëmë Maksim Dimitrievski.

Në vendin e ngjarjes është thirrur policia për shkak se sulmuesit kanë pritur edhe para kafenesë për të përfunduar me mua. Nuk dihet nëse dikush pas incidentit është arrestuar, në të cilën kishte dëshmitarë të pranishëm në bar.

‘Natyrisht, qëllimi është për të më luftuar mua dhe unë mendoj se nuk do të ndalen. Kam frikë se policia do t’i marrë ata në mbrojtje dhe do të shpikin një histori se dy grupe kanë marrë pjesë në një zënkë në lokal. Kjo është e tmerrshme’, shprehet i zemëruar Dimitrievski.