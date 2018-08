VEeprimtari i njohur shqiptar Gafur Adili ka një parashikim të errët për referendumin e Zaevit, nga i cili thuhet se varet perspektiva euroantlantike e Maqedoni.

Ai thotë referendumi që do të mbahet me 3o shtator do të dështoj për faktin se do ta bojkotojnë shqiptarët, njofton agjencia e lajmeve INA.

Ja postimi i Adilit:

Parashikimi im:

Referendumi do te deshtoje;

Sepse, shqiptaret do ta bohkotojne referendumin!

Si mendoni ju miqt e mi?