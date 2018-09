Parlamenti Evropian votoi pro liberalizimit të vizave për Kosovën

Parlamenti Evropian ka votuar për liberalizimin e vizave për Kosovën.

420 deputetë kanë votuar për liberalizimin e vizave ndërsa 186 ishin kundër. 20 kanë abstenuar.

Tanja Fajon, raportuesja për Kosovën, është shprehur e lumtur për këtë votim.

“Qytetarët e Kosovës në hap më afër lëvizjes pa viza në Evropë. E lumtur që kam marrë dritën e gjelbër nga Parlamenti Evropian me një shumicë për negociatat me Këshillin Evropian për liberalizim vizash për Kosovën. Përballja vazhdon me qeveritë e Bashkimit Evropian, dhe nuk do të ndalem deri ta arrijmë”, ka shkruar Fajon në Twitter.

Ministri i Punëve të Jashtme të Kosovës, Behgjet Pacolli ka reaguar për miratimin, duke thënë se Kosova kaloi sfidën e radhës.