Parlamenti kontrollues, e jo vetëm vëzhgues i punës së Qeverisë

Titulli i këtij shkrimi përputhet me realitetin objektiv që ekziston te ne edhe në rajon gjatë një dekade e gjysmë. Është fakt se Kuvendi u soll në pozitë nënshtruese ndaj Qeverisë më tha ekspertja e çështjeve politike Liljana Cerri nga Tirana Duhet ndërmarrë diçka për të ndryshuar këtë realitet sepse është e nevojshme që Kuvendi ta ushtroj funksionin kontrollues ndaj punës së Qeverisë për ti ikur keqpërdorimeve që i bën dhe mund ti bëj Qeveria dhe për ti shmangur vendimet arbitrare që mund të miratohen nga ana e Qeverisë e cila në kushte kur nuk kontrollohet mund ta keqpërdor pozitën dhe funksionin e saj. Ndërsa sipas Liljanës, një Qeveri e kontrolluar nga Kuvendi është e detyruar ti respektoj kushtetutën dhe ligjet e vendit por edhe parimin e ndarjes fleksibile të pushtetit që është një prej parimeve bazike të një sistemi demokratik Parlamentar. Në bashkëbisedim e sipër ne të dy u dakorduam se Kontrolli i Kuvendit ndaj Qeverisë gjithashtu e mbron dhe përparon Demokracinë në vend. Thuhet se Qeveria dhe fëmijët po s’u kontrolluan mos u habit nëse mbi kokë të bie çatia. Kohëve të fundit të gjithë flasin se çfarë duhet të bëjë Qeveria e re e Republikës së Maqedonisë por askush nuk po flet se çfarë duhet të bëjë Kuvendi i Republikës së Maqedonisë në raport me Qeverinë. Kuvendi është organ më i lartë Ligjvënës në Republikën e Maqedonisë dhe krahas asaj që në të miratohen ligje dhe akte të tjera nënligjore nga ky institucion votohet edhe Qeveria si organ më i lartë ekzekutiv i cili gjatë mandatit për punët dhe aktivitetet që i ushtron duhet të gëzojë mbështetjen e shumicës parlamentare që e ka votuar. Kur jemi te roli dhe funksionet e Kuvendit ka kohë që ky organ më i lartë dhe i rëndësishëm i pushtetit nuk po e ushtron funksionin kontrollues ndaj punës së Qeverisë edhe pse ky është një prej funksioneve shumë të rëndësishme të organit legjislativ ndaj punës dhe veprimtarisë së organit ekzekutiv. Kuvendi i Republikës së Maqedonisë në bazë të Kushtetutës ka disa mekanizma për të ushtruar kontroll ndaj punës së Qeverisë por më së shpeshti përdoren vetëm dy e ato janë Pyetjet e Deputetëve dhe interpelanca. Gjatë viteve të fundit mekanizëm më i shpeshtë që është përdorur për kontrollin e punës së Qeverisë janë pyetjet e deputetëve të cilat ishin vetëm formalitet sepse nga to nuk delte ndonjë pasojë të paktën formale për Kryeministrin apo anëtarët e Qeverisë apo edhe funksionarëve të tjerë që I zgjidhte apo emëronte Qeveria sepse si zakonisht në të shumtën e rasteve përgjigjet janë dhënë me shkrim dhe nuk janë publikuar asnjëherë më në opinion. Prandaj Qeveria instaloi një praktikë që ti ndjek politikat e saja që ishin të pavarura nga Kuvendi sepse kur nuk i jep askujt llogari për punët e saja atëherë kjo është dëshmi të pavarësimit të skajshëm të saj dhe forcimit të pozitës dominante në sistemin e hierarkisë së organeve shtetërore dhe të rritjes së pushtetit i cili ka mundësi që ti nënshtrojë të gjitha pushtetet e tjera. Prandaj Kuvendi u soll në pozitë nënshtruese ndaj Qeverisë dhe kjo e fundit filloi të bënte çfarë të dojë ndërsa Kuvendi nuk mund të bënte gjë tjetër përpos të sillej si një vëzhgues memec. Kjo nuk është karakteristikë vetëm te ne në Maqedoni por edhe nëpër shtete tjera të rajonit dhe botës. Kjo solli deri te reduktimi i proceseve demokratike dhe rritjes së tendencave diktatoriale të Kryeministrave të cilët në kushte kur iu shmangën dhe po i shmangen kontrollit parlamentar po bëjnë çfarë po munden dhe çfarë po dojnë. Ndërsa për të pasur rend dhe rregull gjatë funksionimit të organeve të pushtetit duhet të respektohet parimi i kontrollit dhe baraspeshimit të njohur si (Check and balance). Përbërja e re parlamentare po e pati qëllimin që të vendos rregull dhe rend në shtëpi duhet me ngulm të insistojë që Kuvendit ti kthehet funksioni i kontrollit ndaj punës dhe Qeverisë. Pra peshën politike ta kthejë te vetvetja e jo t’ia lërë Qeverisë. Prandaj un lirisht mund të them se ne nuk na duhet vetëm një Qeveri reformatore por edhe një Parlament që do ti miratojë apo edhe ti refuzojë aktet apo edhe veprimet e pamatura të Qeverisë.