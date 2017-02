Partia e Selës vlerëson se oferta e Zaevit për shqiptarët është më keqe se e VMRO-së

Oferta e cila ka arritur në duart e Ali Ahmetit është më e keqe për shqiptarët, se sa oferta që bëri Nikolla Gruevski ditë më parë.

Siç mëson portali TetovaSot nga burime brenda LR-PDSH-së, ofertën që kanë sjellur tre nënkryetarët e BDI-së nuk është edhe aq e përshtatshme për shqiptarët.

“Kjo ofertë është me e keqe për shqiptarët dhe ligji i gjuhës shqipe është dy herë më i keq se sa ai i VMRO-së, këtë mund ta them dhe siç e shohë nuk besojë se do bëhët diçka me LSDM”, u shpreh për TetovaSot, njëri brenda LR-PDSh-së i cili dëshironte të ngelët anonim, ku sipas tij LSDM me anë të këtij ligji për gjuhën është në suaza të ligjit aktual dhe nuk ndryshon asgje.

“Zaev dhe LSDM me fjalë janë për një shtet të barabartë por kur vjen puna në praktik ata janë mashtrues”, thotë për TetovaSot.

Ndryshe tre nënkryetarët Teuta Arifi, Nevzat Bejta dje Izet Mexhiti vazhdojnë të bisedojnë për ofertën e LSDM-së ku ditëve në viijim, do të mësohet nëse BDI dhe Aleanca pëe sbqiptarët do t’i thonë “Po” Zaevit./TetovaSot