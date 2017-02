Partitë politike shqiptare, ndryshe flasin ndryshe veprojnë

Partitë politike shqiptare nuk janë të sinqerta, ndryshe veprojnë para opinionit, ndryshe veprojnë privatisht. Kështu mendojnë njohësit e rrethanave politike në vend.

Partitë politike kanë mbetur në pozicionet fillestare. Janë ngujuar në qëndrimet partiake dhe pas zgjedhje të 11 dhjetorit nuk ka ende asnjë sinjal për përafrim qëndrimesh, me ç’rast do të vinte edhe deri te formimi i Qeverisë.

Ku mund ta çojë vendin betonizimi i qëndrimeve partiake?

“Ndoshta jam tepër cinik, por unë nuk besoj te ajo që partitë e thonë publikisht. Mendoj se ata nuk kanë qëndrime të forta partiake, lëre më t’i kenë të betonizuara dhe të palëkundshme. Besoj se në prapaskenë, aty ku zhvillohen negociatat e vërteta, ato janë shumë më fleksibile. Për shembull, edhe pse pengesë numër një duket se është zyrtarizimi i gjuhës, partive të pushtetit më tepër ju intereson çështja e PSP-së dhe shpëtimi i lëkurës së funksionarëve të korruptuar, e atyre të opozitës postet që mund të fitojnë”, deklaroi për gazetën Lajm analisti politik Robert Nesimi.

Sipas tij, problem numër një për formim të qeverisë vazhdon të mbetet transparenca. “Shpresoj të jem gabim, por më duket se partitë vazhdojnë të thonë publikisht një gjë e privatisht të bëjnë një gjë tjetër. Por, besoj se as elektorati shqiptar nuk i ha më këto fore”, përfundoi Nesimi.

Ndryshe, publicisti Iljasa Salihu konsideron se partitë politike më shumë po shqetësohen për zgjedhjet lokale, sesa për formimin e qeverisë.

“Një lëvizje e gabuar do të shoqërohet me pasoja të këqija në zgjedhjet lokale, kurse humbjen e fuqisë nëpër komuna, partitë e pandehin si fillim të fundit të tyre. Jo rastësisht tani bëhen gjoja se aq shumë u intereson çështja kombëtare. Në gjendjen në të cilën ndodhemi, po të ishin pak më serioze dhe më të sinqerta partitë politike shqiptare, nuk do të shfaqnin arsye për të menduar për zgjedhjet lokale në kuadër të kësaj mendësie, në të cilën shqiptarët i nevojiten këtij shteti vetëm si shërbëtorë, që kënaqen me një mëditje prej pushtetit me vulë maqedonase. Thjesht, pala maqedonase as gjërat themelore nuk po i pranon, edhe pse bëhet fjalë për 26 vjet shtet dhe për 16 vjet që është përfunduar një luftë e armatosur, përfundimi i së cilës qe lidhur me të drejtat e shqiptarëve”, tha për gazetën Lajm Salihu.

Salihu mendon se pas mohimit të platformës (edhe ashtu me shumë mangësi për sa i përket interesit shqiptar), zgjedhjet e sërishme, qeveria e zgjeruar dhe zgjedhjet lokale nuk kanë kuptim.

“Çfarë dobie pamë prej një “decentralizimi fort të centralizuar”? Kështu që, subjektet politike shqiptare nuk kanë nevojë të mblidhen për platformën, ngaqë mbledhja e bën të diskutueshme platformën, por duhet të bëhen NJË për sa i përket moslëshimit pe të ndonjë pike të platformës. As nënshkrimet nuk duhet t’i jepen asnjërës parti maqedonase për aq kohë sa nuk e pranojnë tërësisht platformën shqiptare, përndryshe lajkat në këtë drejtim, ndoshta do t’i forconin partitë politike shqiptare, por ky forcim do të jetë shumë i shkurtër, madje do të jetë një forcim si parapërgatitje për t’u rrënuar sa më fortë”, pohoi Salihu.

Partitë politike shqiptare nuk po gjejnë gjuhë të përbashkët edhe pse të njëjtat u ulën në një tryezë të përbashkët në Tiranë.

Në takimin e fundit të Bashkimit Demokratik për Integrim dhe Aleancës për shqiptarët, nuk morën pjesë nga Lëvizja Besa dhe Partia Demokratike Shqiptare. Nga ky takim Ziadin Sela doli me porosi që të krijohet një Komision i përbërë nga dy anëtarë prej secilës parti. Por të këtij mendimi nuk janë Lëvizja Besa, e as PDSH.