Mevludin Imeri

Shkup, 28 dhjetor- Viti 2018 ka qenë viti i dështimeve të mëdha, ndërsa qeveria e Zaevit ngeli në klasë. Ky ka qenë konstatimi i Aleancës për Shqipërët për punën e ekzekutivit në vitin që po lëm pas, shkruan Gazeta Lajm. Në mungesë të kryetarit të ASH-së Zijadin Sela, fjalimin e fundvitit para anëtarësisë së partisë dhe mediave e ka mbajtur Sekretari i Përgjithshëm i këtij subjekti, njëherësh edhe kryetar i Komunës së Gostivarit, Arben Taravari. Ai, tha se Qeveria aktuale ka dështuar në të gjitha fushat dhe nuk dallon pothujase aspak nga regjimi i kaluar.

“Tani shef i gjykatave është Zaevi, i cili e ka zëvendësuar Gruevskin, ndërsa pushteti gjyqësor assesi nuk po pavarësohet” tha mes tjerash Taravari, shkruan Gazeta Lajm.

“Një nga faktet e bashkëpunimit krim-shtet, është rasti i Almir Aliut, vrasësi i të cilit nuk mori dënimin e merituar vetëm pse është aktivist i LSDM-së”, u shpreh Taravari.

Ai i ka quajtur skandaloze vendimet për amnestimin dhunuesve të Kuvendit dhe lirimin e ish zyrtarëve të lartë të VMRO-së nga paraburgimi, pavarësisht se dyshohen për krime të rënda.

“U amnistuan një tufë banditës që kishin për qëllim eliminimin e deputetëve” tha Taravari.

Pozitën e BDI-së në qeveri e ka qujtur të mjerueshme.

“BDI vazhdon të mbështesë politikat anti-shqiptare dhe veprimet anti-ligjore të qeverisë”, u shpreh ai.

Më tej numri dy i ASH-së, propozoi që Ali Ahmeti të quhet zorëti 20%-shi, pasi siç u shpreh Taravari, BDI-ja dhe drejtuesi i saj nuk përdorën momentin politikë për ta zëvendësuar emërtimin 20% që përdoret për shqiptarët me termin shqiptar.

Të premten edhe kryetari i Lëvizjes BESA, Afrim Gashi ka mbajtur konferencën e fundvitit, ku ka shpalosur aktivitet e partisë në vitin që po e lëmë pas. Ndër të tjera, ai ka thënë se e përmbyllën një vit të sfidave dhe po hyjnë një vit të sukseseve.

“Ajo që më bie ta them për vitin 2018 është edhe një moment që besoj se të gjithë tashmë e vlerësojnë. Mbase për herë parë në ekzekutiv, ne dëshmuam se mund të kemi ministër që, përveç përfaqësimit dinjitoz, mund të ketë edhe transparencë maksimale, nikoqirllëk familjar dhe, që po ashtu është e rëndësishme, ta ndalojë hakmarrjen politike”, u shpreh Gashi.

Ai më tej paralajmëroi se në ditët e para të janarit pret që të përfundojë kontesti gjyqësor për pronësinë juridike të Lëvizjes BESA.

“Është ky një proces që është zvarritur një vit të plotë, por që tashmë është në fund. Nëse në këtë vend ka drejtësi dhe ajo gjykon pa anime, që nuk e pranon si fakt falsifikimin dhe mashtrimin, jam shumë i bindur se edhe kjo do të përfundojë në favorin tonë. Sidoqoftë, ne jemi të sigurt se, pavarësisht vendimit gjyqësor, ajo që nuk mund të vidhet, pronësohet dhe përvetësohet është ideja e Besës si koncept politik i përfaqësimit të shqiptarëve në Maqedoni” , tha Gashi.

Kreu i Lëvizjes Besa tha se pas anëtarësimit në NATO, zhvillimi ekonomik dhe arsimi cilësor janë detyrimet më të larta patriotike dhe politike për ne, sepse vetëm kështu mund të shpresojmë ta ndalim migrimin masiv të rinisë sonë, që është bërë dhimbja jonë kolektive kombëtare për të gjithë qytetarët dhe për gjithë shtetin.

Nga ana tjetër edhe Lëvizja Besa e Bilall Kasami ka bërë bilansin e vitit 2018.

“Fatkeqësisht në aspektin politik mund të konstatojmë se Maqedonia nuk ka tejkaluar periudhën e krizës sidomos nga fakti se ende sistemi juridik i shtetit është shëndruar në “mall tregëtie” për të realizuar agjenda politike, dhe kjo për fat të keq mban Maqedoninë akoma më larg vlerave dhe parimeve evropiane” tha Kasami.

Sipas tij viti 2018 mbahet mend si viti amnestisë së krimit, mbulimi i aferave koruptive, politizimi i skajshëm i gjyqësorit si dhe shëndrimi i Kuvendit në institucion i cili pamundëson drejtësinë në vend.

Ndërkohë, në fjalimin e tij Thaçi u shpreh se viti 2018 ka qenë gjithashtu vit i rëndë si edhe shumë vite më mbrapa, por për dallim prej viteve të tjera Marrëveshja e Prespës dha shpresë se Maqedonia ndodhet në rrugë të drejtë.

“Paraprakisht ne ishim të bllokuar pa perspektivë dhe jo funksionalitete ndërsa tani në Marrëveshjen e Prespës ekzistojnë mundësi për zhvillim dhe perspektivë. Pres se shumë shpejtë përmes realizimit të obligimeve të Marrëveshjes së Prespës me ndryshimet kushtetuese ajo të ratifikohet. Pres e njëjta të bëhet edhe nga pala greke me çka do të hapet rruga jonë drejt BE-së dhe NATO-s”, tha Thaçi.

Lidhur me gjendjet në shtet në ekonomi dhe të drejtat e shqiptarëve, Thaçi tha se edhe pse shumicës u duket sikur ka ngecje ekonomike dhe nuk ka zhvillim të të drejtave të shqiptarëve në Maqedoni, dy gjendjet lidhen me procesin e anëtarësimit në BE dhe në NATO, ndërsa me atë të dyja do të kenë zhvillimin e tyre vitin e ardhshëm.

Për situatën në rajon ai theksoi se pret që vitin e ardhshëm negociatat midis Kosovës dhe Serbisë të hyjnë në fazë përfundimtare dhe Serbia ta njohë Kosovën me çka do ta fitojë të drejtën të bëhet pjesë e të gjitha organizatave ndërkombëtare.

Një ditë më parë edhe kreu i BDI-së Ali Ahmeti mbajti konferencen e fundvitit, ku vitin 2018 e cilesoi si vit te suksesshem ndersa tha se Maqedoni ndodhet prane nje momenti shume te rendesishem, sic eshte zgjidhja e ceshtjes se emrit dhe zhbllokimi i procesit integrues te vendit.