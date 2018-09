Partitë shqiptare duhej bashkarisht t’i thonë PO REFERENDUMIT, jo të ndara

Gjyla Çeliku

Nuk ka nevojë partitë shqiptare në Maqedoni të ndara të promovojnë REFERENDUMIN, të bashkuara do të reflektonin edhe qellimin e NATO-s dhe UE-së, sepse edhe vetë qëllimi i NATO-s dhe UE-së është bashkimi! Secili më vete, mundohen të shohin deri ku janë me popullin dhe promovojnë veten, ne të gjithë jemi për t’u intergruar, qartë nxirrni pikat e referenduminit dhe s’ka nevojë për promovimin tuaj. Mjafton ardhja e Merkelit, Mogherinit dhe dhjetëra diplomatëve, e kuptojmë se si qëndron puna!!! Pasi i madh e i vogël I thotë PO Referendumit, i them edhe unë, por përgjegjësia ngelet te ju që jeni në pushtet se si ne shqiptarët do intergrohemi në NATO dhe UE nga ky shtet!!! #NATO #UE Gjyla Çeliku

