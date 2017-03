Partitë shqiptare e humbën fuqinë politike me të cilën krenoheshim pas zgjedhjeve

Politologu Murat Aliu konsideron se partitë politike shqiptare pas nënshkrimit të Platformës Shqiptare dhe dhënies së nënshkrimeve për marrje të mandatit për formim të qeverisë kryetarit të LSDM-së, Zoran Zaev, disi janë tërhequr në vetvete.

Partitë politike shqiptare kanë zbehur fuqinë politike të pas zgjedhjeve që erdhi si shkak i rezultait të ngushtë mes partive maqedonase. Tani partitë politike shqiptare nuk i ndanë vetëm qëndrimi përballë palës maqedonase, por edhe ndasitë në qëndrimin rreth Platformës politike që vet partitë shqiptare e nënshkruan.

Politologu Murat Aliu konsideron se partitë politike shqiptare pas nënshkrimit të Platformës Shqiptare dhe dhënies së nënshkrimeve për marrje të mandatit për formim të qeverisë kryetarit të LSDM-së, Zoran Zaev, disi janë tërhequr në vetvete. Kjo, sipas ti, krijon përshtypje se më shumë janë të interesuara për akuza ndërmjet vete, në lidhje me platformën, se sa për realizimin e Platformës, gjegjësisht formimin e qeverisë.

“Arsyeja e dytë që ka shkaktuar minimizimit të fuqisë politike të partive politike shqiptare është diskursi nacionalistë i VMRO DPMNE-së i cili shprehet nëpërmjet protestave, të cilët i organizon kjo parti kundër platformës shqiptare. Pra, kam përshtypjes që partitë politike shqiptare në këtë rast janë duke u sjellë në mënyrë më të kujdesshme me qëllim që të mos ndihmojë eksalimit të situatës, në kuptimin e përplasjeve eventuale ndëretnike. Pra, mos pasja e një qëndrimi unik ndaj platformës shqiptare dhe situate e tensionuar nga retorika nacionaliste e VMRO-së kanë ndikuar në “minimizimin” e rolit politik të partive politike shqiptare”, tha Aliu për gazetën Lajm.

Ndryshe Xhenur Iseni politolog mendon se fuqia politike shqiptare nuk ka humbur ende dhe kjo, nga këndvështrimi i Isenit mund të shihet nga vet fakti që partia e Gruevskit është në rrugë gati për të kaluar në opozitë.

“Dyshimet se partitë shqiptare kanë humbur fuqinë politike bazohen në atë se ata nuk po kanë guxim që vet t’i marrin frenat në dorë, të hynë në parlament dhe të bëjnë konstituimin e Kuvendit. Natyrisht në koordinim tanimë me LSDM-në, e cila shpalli edhe programin qeverisës për mandatin e ardhshëm. Fuqia politike do vjen në pah vetëm atëherë kur formohet qeveria dhe rrënohet Gruevski, nëse lejohet ende të shkon kjo situatë ende në “check and balances” atëherë humbet fuqia politike e partive shqiptare dhe kjo do të vuloset në zgjedhjet lokale ku LSDM do të ketë rritje të votuesve shqiptarë”, deklaroi Iseni për gazetën Lajm.

Sipas Isenit, mungesa e unitetit dhe armiqësia mes BDI-së dhe Besë-s ia lejuan VMRO-së ta ktheje deklaratën e partive shqiptare në instrument për mobilizimin e maqedonasve kundër kërkesave shqiptare edhe pse ato janë minimale dhe për to ka negociuar edhe vet VMRO me BDI-në.