Shkrimtari Kim Mehmeti, ka komentuar zhvillimet politike të fundit në Maqedoni, duke thënë se partitë shqiptare se kanë kuptuar se ‘afirmimi’ i parimit ‘humbësi me humbësin’, për formimin e koalicionit qeveritar, ato ia kanë hapur derën mundësisë që partitë maqedonase, në të ardhmen, fare të mos e përfillin vullnetin shumicë të popullit shqiptarë dhe të formojnë qeveri.

Më poshtë e gjeni statusin e plotë të Mehmetit në rrjetin e tij social të FB:

“Nuk e di se partitë shqiptare në Maqedoni sa e kanë kuptuar që me ‘afirmimin’ e parimit ‘humbësi me humbësin’, për formimin e koalicionit qeveritar, ato ia kanë hapur derën mundësisë që partitë maqedonase, në të ardhmen, fare të mos e përfillin vullnetin shumicë të popullit shqiptarë dhe të formojnë qeveri, duke përfshirë në to cilindo grup të shqiptarëve të ‘vet’! E di, tani do pyesni se mos vallë qenkam për ringjalljen e regjimit DPMNE-BDI dhe për përkrahjen e qeverisë antishqiptare të VMRO-DPMNE’së! Këtë pyetje mund ta shtrojnë vetëm ata që besojnë se pjesëmarrja në qeveri është caku i vetëm që i arsyeton të gjitha flijimet dhe ata që nuk e dinë se edhe në këto rrethana, ekziston një mundësi për ta mbrojtur parimin ‘fitues me fitues’: të distancohesh nga lojërat ndërpartiake maqedonase për formimin e koalicionit qeveritar, me çka do ua pamundësosh qarqeve antishqiptare të shesin ‘patriotizmin’ e qyqarit, si dhe t’i përballësh ata me shëmtinë e shovinizmit në vetvete dhe me kërkesat e tyre të kota: të ndërtosh Maqedoni, e cila nuk dinë të fletë shqip! Kim Mehmeti