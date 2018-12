“Bonnie&Clyde”, është projekti i përbashkët i reperit, Mozzik dhe të dashurës së tij, Loredana Zefit.

Në këtë projekt ata i kënduan çiftit kriminal Bonnie&Clyde kurse tani duket se do i këndojnë një çifti tjetër të famshëm, shkruan lajmi.net.

Me anë të një video të publikuar në Instagram, Loredana tregon se në vitin 2019 ata do vijnë me projekt të ri e që këtë herë do titullohet “Romeo dhe Zhulieta”.

Romeo dhe Zhulieta është një nga veprat më të njohura të William Shakespeare dhe një nga historitë dashurie më të famshme të letërsisë botërore.

“Romeo dhe Julia 2019!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Mozzik x Loredana ❤️👨‍👩‍👧 “, shkruan Loredana gjersa shfaqen në makinë duke kënduar.

Presim të shohim se çfarë do sjellin prindërit më të rinj të estradës. /Lajmi.net/