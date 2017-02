Pas dobësimit të BDI-së, Jugohromi nuk do të punojë më pa filtra

Deri sa BDI kishte 20 deputetë, Jugohromi gati dy vite të plota punoi pa filtra dhe jashtë standardeve ekologjike që parashihen me ligj. Madje kishte edhe arysteime se ky kombinat nuk ëhstë ndotës kryesor i ajrit në Tetovë. Mirëpo tani që kjo parti është dobësuar dhe ka rënë vetëm në 10 deputetë edhe vetë zyrtarët e saj zotohen se nuk do të tolerojnë më punën e Jugohromit pa filtra, gjë që nuk e bënin në kohën kur kishin 20 deputetë.

Ky është edhe një përfitim i qytetarëve të Tetovës dhe Pollogut me shumicë shqiptare nga dobësimi i BDI-së, që paralajmëron se në zgjedhjet e ardhshme ata do të votojnë edhe më tepër kundër BDI-së, që të kenë përfitime tjera.

Ndryshe edhe vetë Ministri i Mjedisit Jetësor dhe Planifikimit Hapësinior Bashkim Ameti sot në një takim përfaqësuesit e punëtorëve të kombinatit Jugohrom , kadiskutuar për kërkesat dhe propozimet e tyre dhe për fatin e kombinatit Jugohrom.

“Ministri Ameti i njoftoi përfaqësuesit e Sindikatës se është i interesuar që asnjë familje mos të mbetet pa të ardhura mujore dhe asnjë punëtor mos të mbetet pa vendin e punës. Gjithashtu ministri edhe një herë rikonfirmoi qëndrimin se zgjidhja e vetme është vendosja e filtrave me çka do të ruajmë ambientin dhe shëndetin e qytetarëve si dhe vendet e punës të të punësuarve në Jugohrom”. Njëkohësisht, ministri njoftoi se do të përkrah çdo iniciativë për paketë sociale në dobi të punëtorëve të Jugohromit”, thuhet në kumtesën e Ministrisë së Mjedisit Jetësor dhe Planifikimit Hapësinor.