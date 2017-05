Pas dobësimit të BDI-së, prokurorja e Monstrës, Geshkovska, humb postin

Deri sa ishte BDI e fortë Prokurorja Gordana Geshkovska ndihej e paprekshme dhe bënte aktpadi fashizoide, si në rastin Monstra. Mirëpo tani që BDI është dobësuar, Geshkovskës si duket nuk i ka mbetur vend dhe largohet nga funksioni kryeprokurore e Prokurorisë së Shkupit. Në vend të saj në këtë funksion do të vijë Jovan Cvetanovski. Këtë e paralajmëroi kryetari i Këshillit të prokurorëve, Petar Anevski. Ai pohon se me përfundimin e mandatit të Geshkovskës që skadon për katër ditë, nuk do të krijohet vakum deri në emërimin e kryetarit të ri.

Kemi orar vjetor për punë. Punën e vazhdon zëvendësi i parë. Të njëjtën e kemi edhe në Prokurorinë për krim të organizuar. U largua prokurori publik, funksioni i tij në Prokurorinë publike republikane vihet në pushim dhe atë e zëvendëson prokurori publik, zëvendësi i parë sipas orarit vjetër të punës, ndërsa ai është Zlatko Bikovski. Edhe këtu do të jetë rasti i njëjtë – deklaroi kryetar i Këshillit të Prokurorëve Publik Petar Anevski.