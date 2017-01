Pas dobësimit të BDI-së, shqiponja fillon të valojë në polici

Kur BDI kishte 153 mije vota dhe 20 deputetë, shqiptarët as nuk mund të ëndërronin se shqiponja mund të vendoset në kabinetin e ministrit të punëve të brendshme. Mirëpo me dobesimin e partisë së Ali Ahmetit, kjo ëndërr është bë realitet, sepse në kabinetin e MPB-së tani është vendosur shqiponja, paçka se është 20 fish më e vogël se flamuri maqedonas. Kjo paraqet një motivim që shqiptarët në zgjedhjet e ardhshme ti japin më pak vota BDI-së, sepse me çdo ditë të kaluar pas 11 dhjetorit, po dëshmohet se sa më e dobet është BDI-ja, aq më e dobet është VMRO-ja, respektivisht aq më të fortë janë shqiptarët, gjë që dëshmon edhe vendosja e Shqiponjës në kabinetin e ministrit Agim Nuhiu.