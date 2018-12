Trupat e dy emigrantëve që qëndrojnë për gjashtë muaj në kapelën e Butelit do të varrosen nesër në orën 14:00. Funerali është i organizuar dhe të gjitha shpenzimet do të mbulohen nga Qendra për Punë Sociale në Shkup. Një vendim i tillë u morë menjëherë pasi prokurori i cili udhëheqi me rastin dërgoi një letër që konfirmonte se trupat ishin identifikuar për t’u varrosur.

“Letra nga Prokuroria Themelore Publike arriti dy ditë më parë dhe ne menjëherë organizuam funeralin. Trupat do të varrosen nesër (e premte) në orën 14:00 në varrezat në Butelit, në përputhje me procedurat ligjore dhe zakonet fetare. Të gjitha shpenzimet do të mbulohen nga Qendra për Punë Sociale”, tha për televizionin “Nova” Natasha Stojanovska, drejtore e Qendrës për Punë Sociale.

Ajo theksoi se kjo nuk është hera e parë që ata duhet të mbulojnë shpenzimet dhe të organizojnë funeralet për emigrantët që kanë vdekur në territorin e vendit tonë.

Trupat e emigrantëve të pajetë humbën jetën më 25 qershor kur me veturën e markës “Iveco” ato goditën në murret e urës me çka edhe 17 emigrantë tjerë u lënduan, ndërsa vozitësi iku nga vendi i ngjarjes./Telegrafi/