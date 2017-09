Pas largimit të Mijallkovit, po shuhet dashuria e BDI-së me VMRO-DPMNE-në

Pas largimit të Sasho Mijallkovit nga VMRO-DPMNE-ja dhe tërheqjes nga politika aktive, gjithnjë e më tepër po vërehet edhe ftohje e raporteve mes BDI-së dhe partnerit të saj 9 vjeçar. Kjo po dëshmon se Mijallkov ka qenë forca e vetme gravituese, që ka mbajtur partinë e Ali Ahmetit në orbitën e VMRO-DPMNE-së nëntë vite me radhë, vlerësojnë ekspertë të shumtë dhe publikçista shqiptarë. Botërisht dihej se Mijallkov merrte pjesë në negociatat mes VMRO-DPMNE-së dhe BDI-së për formimin e qeverisë dhe për ndarjen e resoreve, duke paraqitur ndoshta rastin e vetëm në botë, ku shefi i policisë sekrete merr pjesë në ndarjen e kulaçit qeveritar. Mirëpo tani që është larguar Mijallkovi, Bujar Osmani, i cili shkruante kolumna për 100 ditëshin e partneritetit të suksesshëm me VMRO-në, thotë se partitë tjera tani mund të bëjnë koalicion me partinë e Gruevskit.

Pas takimit me zëvendëskryetarin malazez për Çështje Evropiane, Osmani tha se në prag të zgjedhjeve lokale, integristët mendojnë që bashkëpunimin në nivel qendrorë me socialdemokratët të transferojnë edhe në atë komunal, ndërkohë duke emëruar këtë “bashkim” si koalicion evropian. Ai nuk përjashtoi që si kundër-përgjigje e koalicionit eventual BDI – LSDM, VMRO – DPMNE të formojë koalicion me partitë tjera shqiptare.

“Ne me LSDM-në kemi bashkëpunim edhe në nivel qendror dhe mendojmë ta forcojmë atë edhe në nivel lokal, varësisht prej kontekstit lokal. Është koalicion i ri evropian dhe reformues që duhet të kthen vendin në trajektoren e BE-së dhe mendoj se kjo është pozitive. Natyrisht se mund të ketë alternativa, koalicione VMRO me partitë politike shqiptare të cilët po dëgjojmë, kështu që shqiptarët do të kenë dy oferta: njëra ndoshta koalicioni i LSDM-së me BDI-në në disa komuna, dhe koalicionet tjera me VMRO – DPMNE-në”, përfundoi Osmani.

Analisti Florim Ahmeti ka thënë se për opinionin shqiptar nuk mjafton kjo sjellje e BDI-së.

“Nëse nuk sqaron BDI se pse nuk u nda nga VMRO-DPMNE-ja kur ndodhën Monstra, Lagja e Trimave, Shkupi 2014, nuk ka çka kërkon në zgjedhjet e 15 tetorit. Ata po mendojnë se janë duke e mashtruar opinionin dhe se me mjeshtëri do t’i ikin këtyre pyetjeve gjatë fushatës, mirëpo më duket se janë duke e mashtruar vetëm vetveten, e jo shqiptarët”, ka theksuar Ahmeti.

Në opinion kanë qarkulluar edhe shumë incizime të bisedave të krerëve të BDI-së me ata të VMRO-DPMNE-së, që e bën edhe më të pamundur misionin e BDI-së për të fshirë nga memoria shqiptare bashkëpunimin e saj gati 10 vjeçar me VMRO-DPMNE-në, në kohëra mjaft të vështira për shqiptarët e Maqedonisë.