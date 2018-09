Hadi Osmani i LSDM-së shkaktoi shumë reagime para ca kohe me fotografinë e tij me Lube Boshkovskin, të bërë në një tubim për referendumin. Ende pa u heshtur këto reagime, Osmani vjen me një fotografi më të fortë, shkruan Gazeta Lajm. Në tubimin e sotëm në lagjen Sredorek të Kumanovës, ai është forografuar me deputetin Amdi Bajram. Priten reagime tjera. Osmani në lagjen Sredorek e ka shoqëruar kryeministrin Zoran Zaev dhe Ministrin e Punëve të Brendshme Oliver Spasovski.

