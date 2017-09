Pas ndryshimeve në Ligjin Zgjedhor, Bejta pret fitore që në rrethin e parë

Kryetari aktual i Komunës së Gostivarit dhe kandidati edhe për një mandat nga radhët e BDI-së, Nevzat Bejta, pret fitore në zgjedhjet lokale që në rrethin e parë.

Bejta është i bindur se do ta ketë mbështetjen e shumicës së qytetarëve. Ai deklaroi se do të respektojë konkurrentët e tij, por siç tha, nuk do të merret me fushatat e tyre, përcjell Telegrafi Maqedoni.

Në pyetjen e gazetarëve se cilat janë pritjet e tij, ai tha se nuk ka kandiduar me dëshirë të tij, por ka qenë dëshira e shumicës së qytetarëve në Komunën e Gostivarit.

“Ata vlerësojnë atë që unë personalisht dhe bashkëpunëtorët e mi kemi bërë për qytetin. Në disponimin që e shoh tek ata dhe me ndryshimet në Ligjin Zgjedhor, mendoj se do të fitojmë që në rrethin e parë”, tha Bejta gjatë vizitës së tij tek shkolla fillore “Bashkimi”.

Nëse realizon fitore ky do të jetë mandati i tretë i Nevzat Bejtës në krye të Komunës së Gostivarit. Kundërkandidat më serioz Bejta do të ketë Arben Taravarin nga radhët e Aleancës për shqiptarët, i cili gjatë ditës së djeshme konfirmoi se do të kandidojë për kryetar të Gostivarit./