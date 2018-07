Pas referendumit largime të ministrave nga kabineti Zaev, ja kush rrezikon?!

Kryeministri Zoran Zaev pas referendumit për emrin do të detyrojë disa ministra të japin dorëheqje.

Portale maqedonase shkruajnë se në shënjestër mund të jetë zv/kryeministri për çështje ekonomike

dhe biznesmeni, Koço Angjushev, pas skandalit me ndarjen e grandeve shtetërore për një kompani ku

ai është bashkëpronar, ku nga Fondi për Inovacione përfituan qindra mijëra euro.

Në shënjestër është edhe ministri i Shëndetësisë, Venko Filipçe, i cili po përballet me kritika të

mëdha për gjendjen e krijuar të krizës më të thellë në shëndetësi dhe pas skandalimit për tenderin

prej 36 milionë euro për reagensë laboratorik, i cili u anulua pas publikimit në media.

Zaev do të jetë i mbështetur për muri dhe nuk do të mund të mbyllë sytë përballë këtyre dy

skandaleve të rënda, pasi që korrupsioni është një nga konkluzat dhe rekomandimet kyçe të BE-së

para hapjes së bisedimeve, informon INA.

Një nga opsionet që po kalkulohet në koluaret e socialdemokratëve është se dy ministrat e

lartëpërmendur do të detyrohen që të japin dorëheqje.

Sipas disa burimeve brenda LSDM, Angjushev ka qenë viktimë e disa krerëve në parti , të cilët akoma

nuk e dëshirojnë Angjushevin që të jetë pjesë e ekzekutivit dhe në disa raste në mënyrë indirekte

kanë kërkuar largimin e tij. Ai shërben si figura kyçe e sferës së ekonomisë me të cilin bashkëvepron

kryeministri Zaev. (INA)

